Коронавирусом заразились 479 жителей Ростовской области за сутки

В Ростовской области ежедневный прирост инфицированных коронавирусом держится на прежнем уровне. За сутки с 9 по 10 августа число заболевших пополнили 479 жителей региона.Среди новых зараженных 36,8% - молодежь от 18 до 45 лет, 29,9% - люди от 46 до 65 лет. В числе новых пациентов с COVID-19 также оказались 15,2% пенсионеров от 66 до 79 лет и 3,5% - старше 80. Положительные результаты тестов на коронавирус получили и несовершеннолетние. За минувшие сутки инфекцию подхватили 14,6% детей.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 114 218 человек. Большинство из них уже побороли болезнь. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, вирус забрал жизни 5 412 человек.