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Коронавирусом заболели еще 4 528 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 4 528 жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За сутки с 17 по 18 февраля диагноз подтвердился у 4 528 человек.

Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет (35,4%). Немного меньше, 32,6% заболевших, составили люди от 46 до 65 лет. Еще 14,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет. Борьбу с вирусом начали и пожилые жители региона старше 80 лет (4,9%). А также медики выявили 12,6% случаев заражения COVID-19 среди детей.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 284 тысячи человек. По информации областного правительства, 10 221 из них скончался от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Фото: Яндекс.Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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