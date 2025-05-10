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В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии

В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии
На трассе Морозовск – Цимлянск четверо пострадали в ДТП. Авария случилась около 15:50 в Морозовском районе.

Предварительно, 54-летний мужчина на «Лифан Солано» выезжал со стороны Морозовска в Волгодонск. Он превысил допустимую скорость движения и потерял управление. На полном ходу легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в «Джили Кулрэй».

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали и доставлены в больницу: 17-летняя пассажирка и 54-летний пассажир «Джили Кулрэй», а также водитель «Лифана Солано». 21-летнему пассажиру «Лифана Солано» оказали разовую помощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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