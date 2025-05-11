В Ростовской области следователи проводят проверку по факту попытки похищения девушки

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В Ростовской области правоохранительные органы проводят расследование инцидента, связанного с попыткой похищения 20-летней девушки. Происшествие случилось 10 мая в городе Волгодонске.Согласно предварительной информации, в указанный день девушка шла по улице Гагарина, когда злоумышленник внезапно и незаметно приблизился к ней сзади. Применив силу, он схватил жертву и попытался насильно увезти в неизвестном направлении.Тем не менее, девушка оказала активное сопротивление и начала громко кричать о помощи. Ее крики привлекли внимание проходившего мимо ребенка, который немедленно поспешил ей на помощь. Появление мальчика испугало преступника, и он поспешно ретировался с места преступления.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.-Для выяснения всех обстоятельств дела следственным отделом по городу Волгодонску Следственного комитета РФ по Ростовской области начата доследственная проверка, – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Ростовской области.