Ростовский каскадер поранил руки, пролетев с высоты через машину в воду

Фото: Соцсети.

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев порезал руки, пролетев с высоты через машину в воду. Снимки нового опасного трюка экстремал опубликовал в соцсетях 10 марта.В кадре Евгений Чеботарев повис руками на мосту над водой. Снизу подвесили и машину без дверей. В прыжке экстремал умудрился пролететь через дверной проем и упал в воду.Трюк закончился успешно, однако в прыжке экстремал повредил руки. К счастью, серьезных травм удалось избежать.Вероятно, теперь каскадеру придется взять паузу, чтобы восстановить здоровье.