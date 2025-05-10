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Ростовский каскадер поранил руки, пролетев с высоты через машину в воду

Ростовский каскадер поранил руки, пролетев с высоты через машину в воду
Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев порезал руки, пролетев с высоты через машину в воду. Снимки нового опасного трюка экстремал опубликовал в соцсетях 10 марта.

В кадре Евгений Чеботарев повис руками на мосту над водой. Снизу подвесили и машину без дверей. В прыжке экстремал умудрился пролететь через дверной проем и упал в воду.

Трюк закончился успешно, однако в прыжке экстремал повредил руки. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Вероятно, теперь каскадеру придется взять паузу, чтобы восстановить здоровье.
Фото: Соцсети.
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