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В Ростовской области неизвестный пытался похитить 20-летнюю девушку

В Ростовской области неизвестный пытался похитить 20-летнюю девушку

В городе Волгодонске пытались похитить 20-летнюю девушку. Инцидент произошел 10 мая на улице Гагарина.

По предварительным данным, неизвестный мужчина внезапно атаковал девушку, когда она спокойно шла по улице. Подкравшись сзади, злоумышленник схватил жертву и силой попытался увести ее в неопределенном направлении. Девушка активно сопротивлялась и громко звала на помощь, однако сначала никто не отреагировал. К счастью, ее крики услышал проходивший мимо человек, который немедленно вмешался и отпугнул преступника.

Заметив появление свидетеля, нападавший быстро убежал к автомобилю и скрылся с места преступления, уехав на нем.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что жизни и здоровью пострадавшей в данный момент ничего не угрожает.

Представители органов правопорядка заявили о начале оперативных действий, цель которых – установить личность преступника и выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента.
Фото: соцсети
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