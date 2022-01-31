За сутки в Ростовской области выявили 2 935 случаев заражения коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области прирост инфицированных коронавирусом приблизился к трем тысячам в сутки. По данным на 2 февраля, диагноз подтвердился еще у 2 935 человек.Большинство новых заболевших составила молодежь от 18 до 45 лет (39,7%). На втором месте остаются люди от 46 до 65 лет (27,4%), а на третьем - дети. Медики зафиксировали 20,9% случаев заражения среди несовершеннолетних. Борьбу с COVID-19 начали и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 12% человек старше 66 лет. Из них 2,8% - пожилые жители региона старше 80 лет.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 222 688 человек. По информации областного правительства, 10 048 человек скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология и гипертония.