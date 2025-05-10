Триатлонистка из Ростовской области выиграла этап Кубка мира после дисквалификации

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Триатлонистка из Ростовской области стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону. Соревнования состоялись в городе Ченгду (Китай). Результат оказался самым успешным - 1 час 53 минуты и 22 секунды.Спортсменку дисквалифицировали еще два года назад. Причиной стало обнаруженное после допинг-теста запрещенное вещество. В марте она снова вернулась в спорт. Тур стал для Рясовой первым после долгого перерыва.Второе место досталось Роксане Слупек из Польши, а третье место получила испанская триатлонистка Сара Гуреро (+0.11).Валентина Рясова – уроженка города Таганрога Ростовской области. Она является победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.