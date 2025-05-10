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Триатлонистка из Ростовской области выиграла этап Кубка мира после дисквалификации

Триатлонистка из Ростовской области выиграла этап Кубка мира после дисквалификации
Триатлонистка из Ростовской области стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону. Соревнования состоялись в городе Ченгду (Китай). Результат оказался самым успешным - 1 час 53 минуты и 22 секунды.

Спортсменку дисквалифицировали еще два года назад. Причиной стало обнаруженное после допинг-теста запрещенное вещество. В марте она снова вернулась в спорт. Тур стал для Рясовой первым после долгого перерыва.

Второе место досталось Роксане Слупек из Польши, а третье место получила испанская триатлонистка Сара Гуреро (+0.11).

Валентина Рясова – уроженка города Таганрога Ростовской области. Она является победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.
Фото: Чемпионат.
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