В Волгодонске 65-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области мужчина погиб при пожаре. Пламя разгорелось 10 мая на улице Ленина.ПО предварительным данным, хозяин квартиры покурил и оставил окурок. Пепел попал на личные вещи, пока мужчина спал и начался пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС.Спасти местного жителя не удалось, он погиб от отравления.- Пламя ликвидировали на площади в 12 квадратов,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.