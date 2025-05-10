В Волгодонске 65-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В городе Волгодонске Ростовской области мужчина погиб при пожаре. Пламя разгорелось 10 мая на улице Ленина.
ПО предварительным данным, хозяин квартиры покурил и оставил окурок. Пепел попал на личные вещи, пока мужчина спал и начался пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС.
Спасти местного жителя не удалось, он погиб от отравления.
- Пламя ликвидировали на площади в 12 квадратов,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.