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В Волгодонске 65-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Волгодонске 65-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В городе Волгодонске Ростовской области мужчина погиб при пожаре. Пламя разгорелось 10 мая на улице Ленина.

ПО предварительным данным, хозяин квартиры покурил и оставил окурок. Пепел попал на личные вещи, пока мужчина спал и начался пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС.

Спасти местного жителя не удалось, он погиб от отравления.

- Пламя ликвидировали на площади в 12 квадратов,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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