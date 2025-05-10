В Ростове 54-летний мужчина пострадал в аварии
В Ростове-на-Дону 54-летний мужчина пострадал в аварии. ДТП произошло 10 мая на улице Большой Садовой.
По предварительным данным, 72-летний мужчина за рулем «Хендай Крета» двигался по улице Большой Садовой со стороны Буденновского в направлении Семашко. В районе дома №52 по пешеходному переходу шел мужчина. Водитель вовремя не среагировал и сбил его с ног.
В Госавтоинспекции региона сообщили, что 54-летний мужчина пострадал. Ему была оказана медпомощь.