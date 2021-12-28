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На Дону медики выявили еще 427 случаев заражения коронавирусом

На Дону медики выявили еще 427 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области каждый день выявляют сотни инфицированных коронавирусом. За сутки с 29 по 30 декабря число заболевших пополнили 427 жителей донского региона.

Большинство новых пациентов с коронавирусом составила молодежь от 18 до 45 лет (36,3%). Немного меньше, 35% зараженных, - люди в возрасте от 46 до 65 лет лет. Среди заболевших оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 13,1% случаев инфицирования у людей от 66 до 79 лет и 6,1% - среди пожилых дончан старше 80 лет. Также диагноз подтвердился у детей. Борьбу с COVID-19 начали 9,1% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии коронавирус подхватил 193 518 человек. По информации областного правительства, девять с половиной тысяч из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
Фото: Яндекс.Новости
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