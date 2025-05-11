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В Азове разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину

В Азове разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину
В городе Азове Ростовской области ищут пропавшего 30-летнего мужчину. Информации о местонахождении Виктора Поливцева ничего неизвестно 7 мая.

Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Тогда близкие забили тревогу и обратились в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Мужчина среднего роста - 182 сантиметра и нормального телосложения. У него волосы темно-каштанового цвета и голубые глаза.
Если вам известно, где может находится мужчина, сообщите в службу 112.
Фото: Лиза Алерт
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