В Азове разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В городе Азове Ростовской области ищут пропавшего 30-летнего мужчину. Информации о местонахождении Виктора Поливцева ничего неизвестно 7 мая.Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Тогда близкие забили тревогу и обратились в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Мужчина среднего роста - 182 сантиметра и нормального телосложения. У него волосы темно-каштанового цвета и голубые глаза.Если вам известно, где может находится мужчина, сообщите в службу 112.