Во время ливня с грозой в ростовской многоэтажке рухнул потолок

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону после мощного ливня с грозой в одном из многоквартирных домов обрушился потолок. Об этом проинформировали представители городской администрации в социальных сетях.В ночь на 10 мая, когда Октябрьский район Ростова оказался во власти стихии, в доме по улице Погодина произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир.Представители городского управления ЖКХ, прибывшие на место происшествия, установили, что причиной обрушения стало чрезмерное увлажнение штукатурки и потолочных перекрытий в результате обильных осадков.Пострадавшей жительнице было предложено временное проживание в жилье из резервного фонда. Переезд запланирован на 12 мая. До этого времени она будет находиться в той части своей квартиры, которую комиссия признала пригодной для проживания.