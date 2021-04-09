Коронавирусом заболели еще 236 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки выявили 236 случаев инфицирования COVID-19. Большинство заболевших (35,2%) - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по числу зараженных оказались люди от 46 до 65 лет (30,9%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет зафиксировали 25% новых заболевших. Положительные результаты тестов на коронавирус получили пожилые дончане старше 80 лет (4,7%) и несовершеннолетние (4,2%).Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 83 956 жителей донского региона. Из них 3 796 не смогли побороть инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. При этом за последние трое суток медики не зарегистрировали ни одного случая летального исхода от COVID-19.