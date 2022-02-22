Коронавирус за сутки обнаружили у 3 508 человек в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество людей, заболевших коронавирусом. За сутки с 23 по 24 февраля положительные результаты ПЦР-тестов получили 3 508 человек.Больше трети новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (35,8%). Еще 28,7% - люди от 46 до 65 лет. Борьбу с COVID-19 начали и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 14,8% жителей региона от 66 до 79 лет и у 4,7% - старше 80 лет. Также коронавирус обнаружили у детей. За сутки медики зафиксировали 16% случаев заболевания среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии вирус подхватили 308 400 человек. По информации областного правительства, больше 80% из них уже выздоровели. Однако побороть инфекцию удалось не всем. COVID-19 забрал жизни 10 278 человек.