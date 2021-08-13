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Коронавирус обнаружили во всех городах и районах Ростовской области

Коронавирус обнаружили во всех городах и районах Ростовской области

Коронавирус обнаружили во всех городах и районах Ростовской области. Об актуальной ситуации в регионе сообщили в региональном правительстве 16 августа.

COVID-19 продолжает поражать жителей Дона. Больше всего инфицированных обнаружили в Ростове. Там выявили 202 новых случая заражения. На втором месте с 10 больными идёт Сальский район. Тройку замыкает Новошахтинск, в котором обнаружили девять человек с положительными ПЦР-тестами.

В Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Цимлянском районе нашли по восемь новых инфицированных. По семь больных выявили в Донецке, Зверево, Новочеркасске, Азовском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Неклиновском и Тацинском районах.

На одного больного меньше (по шесть инфицированных) - в Шахтах, Аксайском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Песчанокопском, Чертковском и Шолоховском районах. Получше ситуация - в Батайске, Боковском, Волгодонском, Зимовниковском, Константиновском, Красносулинском, Морозовском и Орловском районах. Там, как и в Пролетарском, Тарасовском и Целинском районах, обнаружили по пять заразившихся.

По четыре человека с положительными ПЦР-тестами оказалось в Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском и Кагальницком районах. Аналогичная ситуация - в Кашарском, Мартыновском, Обливском, Семикаракорском и Советском районах.

В Азове, Волгодонске, Ремонтненском, Белокалитвинском, Веселовском, Дубовском, Куйбышевском, Милютинском и Октябрьском районах - по трое больных. В Усть-Донецком районе обнаружили всего пару заразившихся.

Всего за сутки обнаружили 487 жителей Ростовской области с положительными ПЦР-тестами. С начала пандемии число заразившихся нарастающим итогом достигло 117 136 человек.

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