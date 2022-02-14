Коронавирус снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватили 4 224 человека. По данным на 16 февраля, большинство зараженных (1 026 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - Волгодонск (251), а на третьем - Шахты (242). В Таганроге заболели 219 человек, в Новочеркасске - 160, в Аксайском районе - 155, а в Азовском - 139.С каждым днем растет число муниципалитетов, где прирост инфицированных перевалил за сотню. В Азове диагноз подтвердился у 120 человек, в Батайске - у 118, в Неклиновском районе - у 107, а в Новошахтинске - у 100. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 98 жителей Каменска-Шахтинского, а также 97 человек из Сальского и 89 - из Белокалитвинского районов.Меньше всего инфицированных оказалось в Советском (10 человек) и Усть-Донецком (12) районах. В Куйбышевском и Ремонтненском заболели по 13 человек, в Боковском и Мартыновском - по 14, а в Кашарском - 16. Еще 18 случаев заражения выявили в Тацинском и по 19 - в Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Милютинском районах и Зверево. В остальных муниципалитетах насчитывают от 20 до 86 заболевших.