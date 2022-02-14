Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коронавирус снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Коронавирус снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области коронавирус подхватили 4 224 человека. По данным на 16 февраля, большинство зараженных (1 026 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - Волгодонск (251), а на третьем - Шахты (242). В Таганроге заболели 219 человек, в Новочеркасске - 160, в Аксайском районе - 155, а в Азовском - 139.

С каждым днем растет число муниципалитетов, где прирост инфицированных перевалил за сотню. В Азове диагноз подтвердился у 120 человек, в Батайске - у 118, в Неклиновском районе - у 107, а в Новошахтинске - у 100. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 98 жителей Каменска-Шахтинского, а также 97 человек из Сальского и 89 - из Белокалитвинского районов.

Меньше всего инфицированных оказалось в Советском (10 человек) и Усть-Донецком (12) районах. В Куйбышевском и Ремонтненском заболели по 13 человек, в Боковском и Мартыновском - по 14, а в Кашарском - 16. Еще 18 случаев заражения выявили в Тацинском и по 19 - в Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Милютинском районах и Зверево. В остальных муниципалитетах насчитывают от 20 до 86 заболевших.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.