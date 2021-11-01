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За сутки коронавирус подхватили жители всех муниципалитетов Ростовской области

За сутки коронавирус подхватили жители всех муниципалитетов Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали новый антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. За сутки со 2 по 3 ноября положительные результаты тестов на COVID-19 получили 644 человека. Большинство из них - ростовчане (203 человека). В Шахтах заболели 34 человека, а в Таганроге и Волгодонске - 32.

По 23 зараженных выявили в Новочеркасске и Новошахтинске, в Азове - 16, а в Аксайском и Азовском районах - по 13. На территории Каменска-Шахтинского диагноз подтвердился у 12 жителей, в Батайске - у 10, а в Донецке - у девяти. В Гуково заболели восемь человек, а в Зерноградском, Морозовском, Белокалитвинском, Красносулинском и Цимлянском районах - по семь.

В числе заболевших оказались по шесть человек из Волгодонского, Неклиновского, Заветинского, Чертковского, Мясниковского, Кагальницкого, Веселовского и Сальского районов. Аналогичная ситуация - в Кашарском, Мартыновском, Егорлыкском, Константиновском, Зимовниковском и Миллеровском.

На территории Боковского, Шолоховского, Родионово-Несветайского, Орловского, Песчанокопского, Каменского, Багаевского, Семикаракорского и Октябрьского районов вирус подхватили по пять человек. Столько же инфицированных выявили в Тарасовском, Милютинском, Пролетарском, Матвеево-Курганском и Тацинском.

По четыре новых пациента с COVID-19 появились в Усть-Донецком, Верхнедонском и Обливском районах. В Целинском, Ремонтненском, Куйбышевском районах и Зверево заболели по трое. В Дубовском районе - два жителя, а в Советском - один.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 158 001 человека. По информации областного правительства, 7 835 из них не смогли побороть коронавирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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