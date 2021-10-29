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Ростов и Шахты остаются на лидирующих позициях по новым зараженным COVID-19

Ростов и Шахты остаются на лидирующих позициях по новым зараженным COVID-19
В Ростовской области коронавирусом заболели 640 человек за сутки. По данным на 2 ноября, большинство инфицированных выявили в донской столице. Там диагноз подтвердился у 208 человек. На втором месте по числу зараженных - Шахты (35 человек), а на третьем - Таганрог (32 человека).

В Волгодонске число новых пациентов с COVID-19 немного снизилось (29 человек). В Новошахтинске заболели 24 человека, а в Новочеркасске - 21. В Аксайском районе положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 жителей. А в Азове и районе - по 15. На территории Каменска-Шахтинского заболели 11 человек, в Донецке - 10, а в Батайске - девять.

По семь инфицированных выявили в Морозовском, Волгодонском, Цимлянском, Зерноградском, Мясниковском районах и Гуково. В Егорлыкском, Неклиновском, Заветинском, Веселовском, Мартыновском, Кагальницком районах заболели по шесть человек. Аналогичная ситуация - в Чертковском, Миллеровском, Зимовниковском и Красносулинском.

На территории Боковского, Октябрьского, Каменского, Милютинского, Шолоховского, Сальского, Песчанокопского, Багаевского районов вирус подхватили по пять человек. Столько же зараженных оказалось в Кашарском, Тацинском, Семикаракорском, Тарасовском и Константиновском.

В Орловском и Матвеево-Курганском районах уменьшилось число пациентов с COVID-19. За минувшие сутки там заболели по четыре человека. Такая же ситуация - в Обливском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Пролетарском, Родионово-Несветайском районах и Зверево. В Белокалитвинском, Целинском, Ремонтненском и Куйбышевском районах заразились по трое жителей.

Меньше всего случаев инфицирования зафиксировали в Дубовском и Советском районах. Там заболели два и один человек соответственно.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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