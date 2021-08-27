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Коронавирус побороли еще 360 жителей Ростовской области

Коронавирус побороли еще 360 жителей Ростовской области
В Ростовской области ежедневно от коронавируса выздоравливают сотни человек. За сутки с 29 по 30 августа COVID-19 побороли 360 человек.

Стационарное лечение получают 4 106 пациентов. К инвазивным аппаратам ИВЛ подключены 40 человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и буквально борются за их жизни каждый день. Как правило, инвазивную вентиляцию легких получают люди с поражением легких более 65%. Еще 342 человека также нуждаются в кислороде, однако они могут самостоятельно дышать. Эти пациенты периодически пользуются специальными масками и мундштуками, чтобы получить больше кислорода.

Растет и количество заболевших среди жителей Ростовской области. За последние сутки вирус подхватили 482 человека, а общее число достигло 123 930. Большинство из них (107 106) уже выздоровели от опасной инфекции. Однако не все пациенты ковидных госпиталей смогли справиться с болезнью. COVID-19 забрал жизни 5 959 человек, сообщили в региональном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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