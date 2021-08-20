Коронавирус обнаружили в 53 городах и районах Ростовской области. Об этом 24 августа сообщили в региональном правительстве.COVID-19 продолжает поражать жителей донского региона. Чаще всего заболевают ростовчане. За последние сутки в донской столице выявили 205 новых случаев заражения. На втором месте с 11 инфицированными - Сальский район, а за ним с 12 больными - Мартыновский.По восемь инфицированных обнаружили в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Багаевском, Волгодонском и Константиновском. Получше ситуация с ковидом - в Азовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Неклиновском, а также в Семикаракорском, Целинском и Чертковском районах. Там обнаружили по семь заболевших.В то же время в Гуково, Шахтах, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском, Красносулинском, Мясниковском районах выявили по шесть случаев заражения. Аналогичная ситуация - в Песчанокопском, Пролетарском и Цимлянском районах.По пять инфицированных выявили в Азове, Батайске, Зверево, Таганроге, Аксайском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Обливском и Октябрьском районах. Получше дела с коронавирусом обстоят в Волгодонске, Донецке, Новошахтинске и Верхнедонском районе. Там, как и в Веселовском, Кашарском, Орловском, Тацинском и Шолоховском районах, выявили по четыре случая заражения.В Белокалитвинском, Тарасовском и Усть-Донецком инфицированных оказалось по трое, а в Заветинском и Ремонтненском - по двое. Лучше всего ситуация с ковидом обстоит в Боковском, Родионово-Несветайском и Советском районах. Там обнаружили всего по одному заболевшему.Всего с начала пандемии на Дону обнаружили 121 027 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 483 заразившихся.