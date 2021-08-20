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Коронавирус вновь обнаружили во всех 55 городах и районах Ростовской области

Коронавирус вновь обнаружили во всех 55 городах и районах Ростовской области

Коронавирус вновь обнаружили во всех 55 городах и районах Ростовской области. Об этом 23 августа сообщили в правительстве донского региона.

COVID-19 продолжает поражать жителей Дона. Так, больше всего инфицированных обнаружили в Ростове. Там 206 новых случаев заражения. На втором месте с 11 заболевшими идет Сальский район. В Новошахтинске выявили 10 человек с положительными ПЦР-тестами, а в Багаевском районе - девять.

По восемь инфицированных нашли в Гуково, Каменске-Шахтинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Песчанокопском районах. В Батайске, Азовском, Аксайском, Волгодонском, Константиновском и Целинском районах выявили по семь заразившихся.

Получше ситуация с ковидом в Зверево, Новочеркасске, Шахтах, Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском и Зимовниковском. Там, как и в Красносулинском, Семикаракорском, Чертковском и Шолоховском районах, оказалось по шесть заболевших.

По пять новых случаев заражения обнаружили в Таганроге, Верхнедонском, Каменском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Тацинском и Цимлянском районах. В то же время в Волгодонске, Кагальницком, Мартыновском, Орловском, Пролетарском и Тарасовском районах выявили по четыре человека с положительными ПЦР-тестами.

По три инфицированных обнаружили в Азове, Белокалитвинском, Дубовском, Кашарском и Обливском районах. В Донецке, Ремонтненском и Усть-Донецком нашли всего по паре заразившихся. Лучше всего ситуация с ковидом обстоит в Боковском, Куйбышевском, Милютинском, Родионово-Несветайском и Советском районах, там оказалось всего по одному больному.

За прошедшие сутки в регионе было проведено 11 796 ПЦР-тестов, 485 из них оказались положительными. Всего с начала пандемии в Ростовской области уже больше 120 тысяч человек подхватили опасный вирус.

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