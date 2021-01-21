В квартире бывшего координатора штаба Навального в Ростове провели обыск

В Ростове-на-Дону прошел обыск в квартире у экс-координатора штаба Навального. Сергей Гривко написал об этом у себя в «Твиттере» рано утром 23 января.За несколько часов до сообщения об обыске он разместил на странице запись с камер видеонаблюдения. Там трое мужчин, представившихся полицейскими, пытаются попасть в подъезд дома. Но судя по всему, найти Сергея им не удалось. Через несколько часов после записи мужчина опубликовал еще одно:- За мной пришли, собираются пилить дверь! ОБЫСК! - написано в сообщении.Задержан ли Гривко, пока не известно. Однако 22 января на трое суток арестовали действующего координатора штаба Навального Ксению Середкину, а на десять - Валерию Дзбоеву.