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Коммунальная авария: на Северном в Ростове более 60 домов остались без воды

Коммунальная авария: на Северном в Ростове более 60 домов остались без воды
В Ворошиловском районе Ростова 61 дом остался без воды из-за коммунальной аварии, сообщает городская администрация.

Трубу 23 ноября, в понедельник, прорвало на бульваре Комарова, 26. Из-за этого без воды остались:
- проспект Космонавтов;
- бульвар Комарова;
- проспект Королева;
- улица Орбитальная.

Возобновить подачу воды планируют к 6 часам утра следующего дня. На месте ЧП работают восемь человек, задействованы шесть единиц спецтехники.

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