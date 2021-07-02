Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился до 1,26
В Ростовской области упал коэффициент распространения коронавируса. По данным на 6 июля, он равен 1,26. Это значит, что до самоизоляции каждый инфицированный человек может заразить одного здорового. Показатель заболеваемости составил 2 400,7 на 100 тысяч населения.
В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию. Привиться нужно сотрудникам, часто работающим с людьми, а также чиновникам, студентам и медикам. Жителям региона и до этого приходилось стоять в очереди, ждать поставок компонентов. Теперь же сделать прививку стало практически невозможно. Люди, вынужденные вакцинироваться, тратят уйму времени и нервов в бесконечных очередях, подгоняемые начальством.
При этом число заболевших, напротив, продолжает расти. За последние 24 часа вирус подхватили 285 человек - очередной рекорд за весну и лето 2021 года. Последний раз столько случаев заражения в сутки регистрировали в феврале. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 100 884 жителей донского региона.
Не исключено, что власти введут дополнительные ограничения, если эпидситуация по COVID-19 не улучшится в ближайшее время.