Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,33

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В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 18 января, он стал равен 1,33. Растет и показатель инфицированных. За сутки он подскочил на восемь единиц и достиг 4 776 на 100 тысяч населения.Не уменьшается и количество зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 554 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 200 690 человек. Большинство из них - молодежь. Однако медики зафиксировали рост числа заболевших и среди детей. За последнюю неделю увеличивается количество пациентов с COVID-19 в возрасте от года до 14 лет.Растет и число людей, умерших от тяжелых последствий. Коронавирус унес жизни 9 904 человек. По информации областного правительства, восемь из них скончались за минувшие сутки.