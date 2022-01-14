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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,33

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 1,33
В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 18 января, он стал равен 1,33. Растет и показатель инфицированных. За сутки он подскочил на восемь единиц и достиг 4 776 на 100 тысяч населения.

Не уменьшается и количество зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 554 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 200 690 человек. Большинство из них - молодежь. Однако медики зафиксировали рост числа заболевших и среди детей. За последнюю неделю увеличивается количество пациентов с COVID-19 в возрасте от года до 14 лет.

Растет и число людей, умерших от тяжелых последствий. Коронавирус унес жизни 9 904 человек. По информации областного правительства, восемь из них скончались за минувшие сутки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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