Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области не изменяется больше двух недель

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области 15-й день держится на единице. Об этом 31 августа сообщили в региональном правительстве.Показатель установился на этом уровне через неделю после ужесточения коронавирусных ограничений. После этого он ни разу не изменял свое значение. По информации главы донского Роспотребнадзора, это связано именно с оперативными действиями правительства. По словам Евгения Ковалева, новые меры сдержали очередной всплеск инфекции и помогли стабилизировать ситуацию.Несмотря на это, Ростовская область все еще входит в тройку регионов с самым высоким коэффициентом. Так, на первом месте с единственным показателем выше единицы находится Самарская область. Там он равен 1,01. На втором месте, с единицей, - Ростовская, Иркутская и Воронежская области. Тройку замыкают Московская и Свердловская области. Там коэффициент равен 0,99.Всего с начала пандемии на Дону выявили больше 124 тысяч человек с положительными ПЦР-тестами. За последние 24 часа это число увеличилось на 481 новый случай заражения ковидом.