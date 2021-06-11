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Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на уровне 0,96

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на уровне 0,96
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на прежнем уровне. По данным на 15 июня, он составляет 0,96.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 155 жителей донского региона. Всего с начала пандемии пациентами с COVID-19 стали 96 557 человек. Вместе с этим увеличился и показатель заболеваемости опасной инфекцией. Он вырос до 2 298 на 100 тысяч населения.

Вирус забрал жизни 4 574 пациентов ковидных госпиталей. Из них трое скончались за последние сутки. Это женщины в возрасте 72 лет, 81 года и 82 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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