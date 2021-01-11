В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости COVID-19

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 1 350. За сутки с 12 по 13 января он увеличился на девять единиц.Коэффициент распространения инфекции остается неизменным — 1,01. При этом число зараженных не прекращает расти. По информации правительства региона, за сутки медики зафиксировали 389 случаев заболевания COVID-19. Из них 139 - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Немного меньше новых пациентов с коронавирусом выявили среди молодежи от 18 до 45 лет (130 человек). Диагноз подтвердился у 78 пенсионеров от 66 до 79 лет и 25 дончан старше 80 лет. Вирус не обошел стороной и детей. Специалисты зафиксировали 17 случаев инфицирования несовершеннолетних.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 56 738 жителей Ростовской области. Из них 2 264 скончались от болезни.