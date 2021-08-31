Коэффициент распространения COVID-19 на Дону впервые за несколько недель снизился

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области впервые за несколько недель снизился. Об этом сообщили в региональном правительстве 2 сентября.Это значение усредненно показывает, скольких человек заражает один инфицированный до изоляции. Именно коэффициент распространения влияет на ввод новых коронавирусных ограничений. В Ростовской области этот показатель больше двух недель держался на единице и сегодня наконец опустился до 0,99.При этом Ростовская область остается в тройке регионов с самыми большими значениями. Так, на первом месте вновь оказалась Самарская область (1,02). На втором находится Воронежская область (1). Тройку замыкает Ростовская область. Аналогичная ситуация - в Иркутской и Нижегородской областях.Всего с начала пандемии на Дону заразились больше 125 тысяч человек, в том числе 475 жителей Дона подхватили инфекцию за последние сутки.