Коэффициент распространения COVID-19 на Дону подскочил до 1,08

В Ростовской области увеличился коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 19 по 20 октября этот показатель вырос до 1,08. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 582 жителей региона. Всего с начала пандемии вирус подхватили 149 403 человека. Из них 7 388 не смогли побороть COVID-19.В России зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19. За минувшие сутки скончались 1 028 человек. В связи с ухудшением эпидситуации в стране дни с 30 октября по 7 ноября сделали нерабочими, но с сохранением заработной платы.