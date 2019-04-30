Ко Дню Победы в Ростове-на-Дону возложили гирлянду Славы



Губернатор Ростовской области вручил ветеранам награды и поздравил всех жителей области с Днем Великой Победы.

В Ростове-на-Дону 8 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 74-летней годовщине Победы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно с председателем Законодательного собрания Ростовской области Александром Ищенко и командующим Южного военного округа Александром Дворниковым возложили гирлянду Славы к памятнику-стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». На Театральной площади также собрались представители исполнительных и законодательных областных органов власти, депутаты различных уровней, члены общественных организаций, духовенство.



Василий Юрьевич поздравил жителей области и напомнил о важности сохранения памяти о войне и почитании ветеранов.

- Мир можно обеспечить только тогда, когда мы не будем забывать уроки той страшной войны, - заметил глава региона.



Региональное правительство оказывает поддержку всем проживающим на территории Ростовской области фронтовикам и приравненным к участникам Великой Отечественной войны категориям граждан. На сегодняшний день на Дону осталось всего 1 705 ветеранов.







На праздничном концерте, продолжившем торжественное мероприятие, Василий Юрьевич отметил наградами несколько населенных пунктов Ростовской области. Так, город Белая Калитва получил грамоту о присвоении звания «Город воинской доблести» за сдерживание немецких захватчиков на железной дороге и способствование освобождению донской столицы. Станицам Боковской и Каргинской Боковского района указом губернатора было присвоено звание «Рубеж воинской доблести», а поселку Чертково - «Населенный пункт воинской доблести». На территориях этих мест проходили ожесточенные сражения, и были одержаны значимые победы.



Василий Голубев также напомнил о планируемом завершении строительства мемориального музейно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Музей будет доступен для посещения уже в 2020 году. Торжественное открытие хотят приурочить к 75-летию Великой Победы.

- Данный комплекс является воплощением в реальность идеи ветеранов и поисковиков, высказанной в 2013 году. В музее будут установлены военная техника времен ВОВ и современное оборудование, которое будет воспроизводить фрагменты исторических событий, - подчеркнул глава области.







По словам губернатора, уникальность музея заключается в том, что инициативу о его возведении поддерживает общество. Большая часть денег, затраченная на строительство, - пожертвования людей, предприятий, малого и среднего бизнеса при поддержке бюджета области.



На сегодняшний день известно, что около 297 тысяч солдат Красной армии, жителей Ростовской области, погибли и пропали без вести. В результате немецко-фашистской оккупации были убиты и умерли от голода и болезней свыше 100 тысяч дончан. Всего потери на территории донского региона в годы Великой Отечественной войны составили 800 тысяч человек. Губернатор отметил, что эти данные постоянно уточняются и корректируются благодаря работе поисковых отрядов и волонтеров.