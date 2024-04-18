Каскадер из Ростова поставил крышу из шифера на разбитое авто за 7 млн рублей

Фото: СоцСети

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев поставил крышу из шифера на разбитую машину за 7 миллионов рублей. Снимки экстремал опубликовал в своем телеграм-канале.Напомним, что экстремал ранее купил новый электрокар «Zeekr 001». Затем он взял лом, отбойный молоток и начал крушить люксовую иномарку. Каскадер с полной силой запрыгнул на крышу транспорта и пробил ее насквозь.Позднее Чеботарев решил отремонтировать авто. Однако он не придумал ничего лучше, чем заменить крышу транспорта на шиферную. Также на ней каскадер разместил целую систему ливневого отвода.Некоторые пользователи подметили, что в период сильных дождей в донской столице такая крыша будет как раз кстати. Также крышу уже будет сложнее разломать ломом. Однако не исключено, что на ходу установка может отвалиться и отлететь в пешеходов или соседние машины на дороге.