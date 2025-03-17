Картофель в Ростовской области подорожал на 121% за год

Фото: Ростов ру

Стоимость картофеля в Ростовской области выросла на 121%. Об этом стало известно из статистики Ростовстата за 10 марта.В 2024 году средняя цена корнеплода составляла 32 рубля, а к марту 2025 года достигла 71 рубля. В Таганроге картофель стоит 77 рублей за килограмм, а в Миллерово — на 10 рублей дешевле.На прилавках магазинов цены также отличаются. Корреспондент DonDay изучил цены 17 марта в разных торговых точках. В Ростове по данным ведомства картофель можно купить по цене около 69 рублей за килограмм. В реальности стоимость варьируется. На Центральном рынке цены колеблются от 60 до 150 рублей, а на сервисе доставки еды — от 109 рублей за старую картошку. В семейных гипермаркетах скидки на старый картофель достигают 60 рублей, но качественный товар стоит от 99 рублей.Эксперты объясняют рост цен увеличением стоимости производства. Фермеры вынуждены вкладывать средства в расходники, энергоресурсы и логистику. Нехватка рабочей силы также влияет на увеличение затрат, что отражается на конечной цене продукта.