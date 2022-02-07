Как дистанционно открыть больничный на детей в Ростовской области

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В Ростовской области появилась возможность дистанционно оформлять больничный лист по уходу за ребенком. Об этом 9 февраля рассказал главврач одной из детских городских поликлиник и ассистент кафедры детских болезней № 2 РостГМУ Артем Левчин.Специалист отметил, что если ребенок маленький, можно позвонить в медучреждение, назвать симптомы и открыть больничный лист по уходу за ним. Если же у малыша высокая температура, слабость, вялость, признаки интоксикации, отсутствие аппетита, то рекомендуется вызвать на дом врача.В случае, если нужна справка о болезни в школу, то стоит посетить педиатра, если позволяет состояние. Артем Левчин уточнил, что врач осмотрит ребенка, зафиксирует случай болезни и назначит лечение. По выздоровлению нужно прийти в кабинет здорового ребенка на осмотр. Там выдадут справку о болезни.- Если ребенок не обращался за помощью, и родители занимались самолечением, то при осмотре выдается справка о том, что он здоров, - добавил медик. - Если у ребенка имеются признаки заболевания коронавирусом, то сразу нужно вызывать врача на дом.