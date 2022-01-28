Губернатор потребовал разрешить жителям Ростовской области открывать больничные листы дистанционно

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Губернатор Ростовской области потребовал разрешить дистанционное открытие больничных листов. О нововведении Василий Голубев напомнил региональному Минздраву 1 февраля во время брифинга по COVID-19.Министр донского здравоохранения во время доклада сообщил, что жители Ростовской области могут закрыть больничный лист удаленно - нужно только позвонить в больницу. Однако открыть его оказалось возможным только при личном присутствии.Глава региона остался недоволен таким положением дел. Василий Голубев потребовал разрешить жителям Дона открывать больничные листы дистанционно.- Мы в прошлый раз говорили об этом. Зачем заставлять людей приходить в поликлинику, если это дает возможность создавать пересекающиеся потоки здоровых и заболевших? От этого нужно избавиться! Срочно разберитесь! - потребовал губернатор Ростовской области. - Можно, не приходя в поликлинику, открыть и закрыть больничный лист. Если в этом нет никаких проблем, реализуйте это срочно!Василий Голубев добавил, что аналогичные меры приняты уже в ряде регионов. Люди имеют возможность открывать и закрывать больничные листы, не посещая больницы.