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Губернатор потребовал разрешить жителям Ростовской области открывать больничные листы дистанционно

Губернатор потребовал разрешить жителям Ростовской области открывать больничные листы дистанционно
Губернатор Ростовской области потребовал разрешить дистанционное открытие больничных листов. О нововведении Василий Голубев напомнил региональному Минздраву 1 февраля во время брифинга по COVID-19.

Министр донского здравоохранения во время доклада сообщил, что жители Ростовской области могут закрыть больничный лист удаленно - нужно только позвонить в больницу. Однако открыть его оказалось возможным только при личном присутствии.

Глава региона остался недоволен таким положением дел. Василий Голубев потребовал разрешить жителям Дона открывать больничные листы дистанционно.

- Мы в прошлый раз говорили об этом. Зачем заставлять людей приходить в поликлинику, если это дает возможность создавать пересекающиеся потоки здоровых и заболевших? От этого нужно избавиться! Срочно разберитесь! - потребовал губернатор Ростовской области. - Можно, не приходя в поликлинику, открыть и закрыть больничный лист. Если в этом нет никаких проблем, реализуйте это срочно!

Василий Голубев добавил, что аналогичные меры приняты уже в ряде регионов. Люди имеют возможность открывать и закрывать больничные листы, не посещая больницы.
Фото: azned.net.
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