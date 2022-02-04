Жители Ростова смогут оформлять больничный дистанционно с 7 февраля
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о том, как по новым правилам оформлять больничный лист при ОРВИ и COVID-19. Всю подробную информацию он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
Ранее, в связи с постоянно растущим числом заболевших коронавирусом губернатор Ростовской области Василий Голубев настоятельно рекомендовал сделать так, чтобы больничный лист можно было оформить дистанционно, без посещения медучреждений. Эта услуга станет доступна для жителей Ростова уже с 7 февраля.
Пациенты с легкой формой течения ОРВИ или коронавируса смогут оформлять больничный прямо из дома. Необходимо лишь оставить соответствующую заявку на сайте поликлиники по месту жительства или позвонить в колл-центр. Специалист ответит на все вопросы и поможет с определением курса лечения.
Данные о больничном из поликлиники будут передаваться в фонд соцстрахования, а оттуда - к работодателю или в образовательное учреждение.