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К вечеру 27 ноября начал снижаться уровень воды в Ростовской области

К вечеру 27 ноября начал снижаться уровень воды в Ростовской области
В Ростовской области начал снижаться уровень воды, повысившийся из-за нагонных явлений. Об этом 27 ноября сообщил глава региона.

С 18:00 на разных территориях вода отступила на 15-23 сантиметра. Однако в зоне подтопления все еще остаются 25 населенных пунктов в четырех муниципалитетах: Азовском и Неклиновском районах, городах Азове, Таганроге. В последних двух ввели режим ЧС.

По состоянию на 21:00, без электричества остаются порядка девяти тысяч жителей. Ремонтные работы на электросетях проводят 77 бригад, включающих в себя 253 человека и 94 спецмашины.

Напомним, подтапливать низменные прибрежные территории Ростовской области начало с самого утра 27 ноября. За день вода проникла в тысячу домов. Эвакуация потребовалась более чем 500 людям, среди которых 120 — дети. Из-за ураганного ветра упали десятки деревьев, оборвались провода, повреждения получили машины и дома. В Шахтах одно из упавших растений придавило 42-летнюю женщину.
Фото: соцсети Василия Голубева.
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