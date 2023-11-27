На 42-летнюю жительницу Шахт упало дерево

Фото: Ростов ру

В Шахтах дерево упало на женщину. Происшествие случилось утром 27 ноября на улице Ворошилова.Очевидцы сообщают, что шахтинка шла рядом с хлопчатобумажным комбинатом. В определенный момент из-за сильного порыва ветра упало большое дерево. Растение придавило 42-летнюю женщину. Она выжила, но получила множество травм. Пострадавшую горожанку доставили в БСМП имени Ленина.В больнице рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.Ранее в Шахтах сильные порывы ветра сорвали часть крыши пятиэтажного дома. Конструкция при падении оборвала линии электропередачи и попала на припаркованные автомобили.