Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На 42-летнюю жительницу Шахт упало дерево

На 42-летнюю жительницу Шахт упало дерево
В Шахтах дерево упало на женщину. Происшествие случилось утром 27 ноября на улице Ворошилова.

Очевидцы сообщают, что шахтинка шла рядом с хлопчатобумажным комбинатом. В определенный момент из-за сильного порыва ветра упало большое дерево. Растение придавило 42-летнюю женщину. Она выжила, но получила множество травм. Пострадавшую горожанку доставили в БСМП имени Ленина.

В больнице рассказали, что пациентка находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в Шахтах сильные порывы ветра сорвали часть крыши пятиэтажного дома. Конструкция при падении оборвала линии электропередачи и попала на припаркованные автомобили.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.