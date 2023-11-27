Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ураганный ветер сорвал крышу с жилой пятиэтажки: видео

Ураганный ветер сорвал крышу с жилой пятиэтажки: видео
В Ростовской области с ночи 27 ноября бушует ураганный ветер. Последствия непогоды наблюдают местные жители всех муниципалитетов.

Исключением не стал и город Шахты. Там с крыши дома № 281 по улице Советской слетели металлические листы. Конструкции словно сдул невидимый великан. Видео инцидента поделился местный сайт КВУ.

Листы с крыши упали, оборвав провода ЛЭП. Несколько обломков повредили проезжавшие автомобили. В результате происшествия никто не пострадал. Однако владельцам транспорта предстоит потратиться на ремонт. Чтобы получить компенсацию, им необходимо позвонить в ТСЖ и инженерные службы района.
Фото/видео: КВУ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.