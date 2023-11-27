Ураганный ветер сорвал крышу с жилой пятиэтажки: видео

Фото/видео: КВУ.

В Ростовской области с ночи 27 ноября бушует ураганный ветер. Последствия непогоды наблюдают местные жители всех муниципалитетов.Исключением не стал и город Шахты. Там с крыши дома № 281 по улице Советской слетели металлические листы. Конструкции словно сдул невидимый великан. Видео инцидента поделился местный сайт КВУ.Листы с крыши упали, оборвав провода ЛЭП. Несколько обломков повредили проезжавшие автомобили. В результате происшествия никто не пострадал. Однако владельцам транспорта предстоит потратиться на ремонт. Чтобы получить компенсацию, им необходимо позвонить в ТСЖ и инженерные службы района.