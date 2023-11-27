В Ростовской области из зоны подтопления эвакуировали более 500 человек
В Ростовской области увеличилось количество эвакуированных из зоны подтопления. По данным на 15 часов 27 ноября, с территорий ЧС помогли выбраться более 500 людям. Из них 120 - дети.
В региональном правительстве уточнили, что в зоне подтопления находятся 25 населенных пунктов в четырех муниципалитетах: Азове, Таганроге, а также Азовском и Неклиновском районах.
Все службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, дежурят диспетчерские службы и горячие линии, они принимают заявки от жителей. Также за ситуацией следят донские спасатели. Во всем Донском крае ввели особый режим реагирования при возникновении ЧС.
Напомним, причиной подтоплений и различных аварий на линиях электропередачи стал ураганный ветер. Он повалил десятки деревьев по всему региону, остановочные комплексы, сорвал крыши и рекламные щиты. Кроме того, в устье реки Дон и Таганрогском заливе поднялся уровень воды.