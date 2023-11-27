В Ростовской области тополь повредил крышу частного дома

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В поселке Глубоком Ростовской области огромный тополь повредил крышу частного дома. Инцидент случился на улице Щаденко 27 ноября.Накануне в донском регионе начался ураган. Порывы воздушных масс достигли 30 метров в секунду. Жители массово начали сообщать о различных аварийных ситуациях.Инцидент случился и в поселке Глубоком. Огромное дерево упало прямо на крышу дома. На снимках видно, как крупные ветви повисли на кровле, повредило также стены и сайдинг.- Люди не пострадали, имуществу причинение сильный ущерб,- добавили местные жители.На место сразу же вызвали МЧС. Бригады провели распил растений и в скором времени должны убрать упавшие ветви.Однако кто понесет ответственность за причиненный хозяевам ущерб, пока неизвестно.Отметим, почти сутки в Ростовской области бушует непогода. Из-за сильного ветра в регионе упали сотни деревьев и слабо укрепленных конструкций. Но больше всего пострадали Неклиновский и Азовский районы, а также Таганрог. Из-за шторма Таганрогский залив вышел из берегов. В результате десятки домов оказались затоплены, а в Неклиновском районе даже понадобилась эвакуация людей.Сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме по ликвидации последствий ЧС.