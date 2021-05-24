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К поиску пропавшего в Ростове 17-летнего юноши подключились волонтеры

К поиску пропавшего в Ростове 17-летнего юноши подключились волонтеры
К поискам пропавшего 17-летнего ростовчанина подключились волонтеры. О местонахождении Владислава Донченко нет информации больше двух недель.

Как ранее сообщалось, юноша пропал 12 мая в Первомайском районе. Он вышел из дома и с тех пор связи с ребенком нет. Обеспокоенные родственники сразу пошли в полицию. Они сообщили, что пропал несовершеннолетний, который нуждается в медпомощи. Ориентировку на мальчика распространили в СМИ и социальных сетях. Сейчас к поиску подключились добровольцы из поискового отряда.

На вид Владу - 17-18 лет, рост - 168-170 сантиметров, глаза карие, волосы черные. В день исчезновения на нем были серая куртка, черная кофта, синие джинсы и серые кроссовки. Юноша может представляться именами Антон или Егор.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владислава, позвоните: 249-45-20, 254-28-11, 8-928-907-14-86, 8-918-508-58-09.

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