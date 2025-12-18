Фото: Дондей

Более пяти тысяч мероприятий состоится на новогодних каникулах в Ростовской области. Об этом проинформировали в пресс-службе донского правительства 18 декабря.Планируется, что в событиях примут участие свыше 800 000 людей. Активности организуют более чем на тысячи объектах. 798 из них включают массовое пребывание детей.Программа мероприятий развернется внутри зданий. При проведении таких событий в помещениях пообещали обеспечить пожарную безопасность. Так, на сцене и в зальных помещениях будут находиться дежурные, которые в случае возникновения пожара смогут оперативно отреагировать. А на всех праздниках с участием детей будут присутствовать спецслужбы.