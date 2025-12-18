Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Более пяти тысяч мероприятий состоится на новогодних каникулах в Ростовской области

Более пяти тысяч мероприятий состоится на новогодних каникулах в Ростовской области
Более пяти тысяч мероприятий состоится на новогодних каникулах в Ростовской области. Об этом проинформировали в пресс-службе донского правительства 18 декабря.

Планируется, что в событиях примут участие свыше 800 000 людей. Активности организуют более чем на тысячи объектах. 798 из них включают массовое пребывание детей.

Программа мероприятий развернется внутри зданий. При проведении таких событий в помещениях пообещали обеспечить пожарную безопасность. Так, на сцене и в зальных помещениях будут находиться дежурные, которые в случае возникновения пожара смогут оперативно отреагировать. А на всех праздниках с участием детей будут присутствовать спецслужбы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.