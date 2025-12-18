В Ростове общественники хотят судиться с комитетом ОКН из-за филармонии

- Нам возвратили иск. Поскольку оспаривается нормативно-правовой акт, то это не подвластно районному суду. Нам рекомендовали обратиться с нашим вопросом в Ростовский областной суд, - сообщила Ольга Головина.

- Нам сказали исправить в иске семь требований. Мы постарались их выполнить, но два пункта не удовлетворили суд, и они вернули иск в очередной раз. На сегодняшний момент мы опять вносим правки в исковое заявление и постараемся отдать новый документ в ближайшее время, - заключила общественница.

Фото: Дондей

В Ростове общественники хотят подать в суд на комитет ОКН из-за решения по филармонии. Об этом Donday рассказала общественница Ольга Головина.В августе текущего года в одном из старейших учреждений донской столицы начался капитальный ремонт. На событие остро отреагировали градозащитники. По их мнению, масштабные строительные работы изменят и удешевят исторический облик филармонии. Активисты обратились за помощью в комитет по охране ОКН, чтобы отстоять сохранившийся до наших дней фасад филармонии. Они подали заявление на признание учреждения объектом культурного наследия. Этот статус может гарантировать защиту от кардинальных изменений. Но на заседании рабочей группы в статусе ОКН филармонии было отказано.Тогда активисты захотели оспорить решение комитета ОКН на законодательном уровне. После «провального» заседания они подали иск в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону.Заявление было отправлено к нужному адресату. Однако и там иск вернули.Неравнодушные жители Ростова намерены оспорить решение комитета и сохранить аутентичный вид филармонии.