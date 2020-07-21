Волонтеры подключились к поиску пропавшего в Новочеркасске мужчины

Волонтеры донского региона подключились к поискам пропавшего в Новочеркасске 34-летнего мужчины. О местонахождении Сергея Курносова не было информации с 9 июля.Он ушел из дома около 23 часов на улице Фрунзе. С тех пор о нем нет информации. Сергей страдает провалами в памяти, поэтому мог забыть дорогу домой. Родственники безуспешно искали его почти месяц, затем решили обратиться к волонтерам.Сейчас добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг» прочесывают улицы и расклеивают ориентировки.На вид ему - около 40 лет, рост - примерно 160 сантиметров, светлые глаза и русые волосы. Когда дончанин выходил из дома, на нём были синие брюки и светлая рубашка.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.