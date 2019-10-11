Пожилую женщину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропала без вести 77-летняя женщина. Анну Шкробот разыскивают в слободе Большая Орловка Мартыновского района. О пенсионерке нет вестей с 9 октября. За помощью в поисках родные Анны Семёновны обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сейчас волонтёры рассылают ориентировку на розыск в социальных сетях. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.



Рост Шкробот – около 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У неё зелёно-голубые глаза и русые волосы с проседью.



В день пропажи на ней были надеты длинное платье в коричневую клетку, серо-синяя куртка. На голову она повязала розовый платок.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая, незамедлительно сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.