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К поискам пропавшего в Таганрогском заливе 41-летнего мужчины подключились волонтеры

К поискам пропавшего в Таганрогском заливе 41-летнего мужчины подключились волонтеры
В Ростовской области ищут пропавшего в Таганрогском заливе мужчину. О местонахождении 41-летнего Александра Вейпана нет информации с 8 октября.

В тот день около 10 часов мужчина вышел в плаванье на пляже в Богудонии, взяв с собой сапборд. Мужчина двигался к маяку Мержаново, где хотел встретиться с супругой.

Через некоторое время местный житель так и не появился. Он перестал отвечать на звонки и сообщения жены. Она забила тревогу и обратилась за помощью к спасателям и в полицию. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.

Александр ростом 180 сантиметров и нормального телосложения. У него темные волосы и глаза карие. В день исчезновения он надел серую футболку, серый неопреновый костюм и бело-зеленые шорты. С собой он взял сапборд.

Если вам известно, где может находиться житель Таганрога, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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