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В Ростовской области мужчина пропал после ссоры с сожительницей

В Ростовской области мужчина пропал после ссоры с сожительницей
В Ростовской области разыскивают 51-летнего мужчину. Андрей Лосенко из села Кагальник перестал выходить на связь 13 июня.

По словам дочери пропавшего, в этот день он поругался со своей сожительницей. В пылу злости мужчина сел в свое авто и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.

Дочь забила тревогу, потому что у отца недавно случился инсульт, и у него есть проблемы со здоровьем. Сейчас девушка распространяет ориентировки с просьбой помочь в поисках.

Если вы увидите мужчину ростом около 163 сантиметров, плотного телосложения, похожего на того, что на фото, звоните по телефону: 8-918-526-24-86.

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