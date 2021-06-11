В Ростовской области мужчина пропал после ссоры с сожительницей

В Ростовской области разыскивают 51-летнего мужчину. Андрей Лосенко из села Кагальник перестал выходить на связь 13 июня.По словам дочери пропавшего, в этот день он поругался со своей сожительницей. В пылу злости мужчина сел в свое авто и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.Дочь забила тревогу, потому что у отца недавно случился инсульт, и у него есть проблемы со здоровьем. Сейчас девушка распространяет ориентировки с просьбой помочь в поисках.Если вы увидите мужчину ростом около 163 сантиметров, плотного телосложения, похожего на того, что на фото, звоните по телефону: 8-918-526-24-86.