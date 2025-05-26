К купальному сезону в Ростове откроют четыре оборудованных пляжа

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону к началу летнего сезона 2025 года планируется открытие четырех зон для купания. Данные сведения предоставила пресс-служба городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.Купальный период в столице донского региона начнется с первого дня лета и завершится к началу октября. Предварительно, на всех пляжных территориях были осуществлены необходимые проверки и очистка акватории, а также взяты образцы воды для анализа.На данный момент в Ростове-на-Дону уже подготовлены к приему отдыхающих два пляжа: один расположен в парке "Левобережном", а второй – на острове Зеленом.Следует подчеркнуть, что к старту купального сезона в городе будут введены в эксплуатацию еще две пляжные зоны: "Каррера", находящаяся на Пескова, 17/6, и "Абрикос" на Пескова, 17/4.Важно добавить, что зоны отдыха и пункты спасателей на этих территориях будут функционировать ежедневно.